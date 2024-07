El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pedido a su colega y amigo Joe Biden que reconsidere su candidatura para encabezar nuevamente la Casa Blanca.

El expresidente se mostró preocupado en los últimos días debido a que las encuestas proyectan la caída de Joe Biden por debajo de su principal adversario, el republicano Donald Trump.

Según detalló ‘The Washington Post’, Barack Obama sostuvo varias llamadas con sus compañeros demócratas dónde dijo abiertamente que Joe Biden debería dejar su candidatura presidencial.

Pese a ello, aclaró que el futuro de la candidatura de Biden es decisión exclusiva del todavía mandatario, pero ¿Quién es Barack Obama? Te damos los detalles.

¿Cuántos años tiene Barack Obama?

Barack Hussein Obama nació el 4 de agosto de 1961 en la ciudad de Honolulu, Hawái, en los Estados Unidos.

Sus padres fueron Barack Obama Sr, de origen keniano y Stanley Ann Dunham, una antropóloga estadounidense, quienes se conocieron cuando asistían a la Universidad de Hawái.

Cuando ambos se separaron, el padre de Barack Obama regresó a Kenia y murió en un accidente automovilístico en 1982. Por su parte, su madre se casó con Lolo Soetoro en 1967.

En ese año Barack Obama se mudó junto con su familia a Indonesia, país de donde era originario el nuevo esposo de su madre Ann.

En la actualidad, Barack Obama tiene 62 años de edad y reside en los Estados Unidos.

Barack Obama (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Barack Obama?

Debido a que Barack Obama nació un 4 de agosto, el signo zodiacal que le corresponde es el de Leo, un signo regido por el Sol.

Los Leo suelen ser personas entusiastas, comprensivas y creativas; gustan de los lujos y la aventura, así como de correr riesgos.

¿Quién es la esposa de Barack Obama?

Barack Obama ha estado casado con Michelle Obama desde 1992, a quien conoció cuando ambos trabajaban en el prestigioso bufete Sidley & Austin, en Chicago.

Michelle Obama tenía 25 años y era una prometedora abogada, mientras que Barack Obama tenía 27 años y era apenas un becario.

Su amor ha inspirado a miles de americanos, quienes incluso le han pedido consejos de matrimonio a la ex primera dama:

“Me preguntan cómo hemos conseguido seguir casados y felices durante treinta años. A mí me gustaría decirles: “¡Sí, a veces también nos sorprende a nosotros!”. Y lo cierto es que no bromeo. Tenemos nuestros problemas, por supuesto, pero lo quiero y él me quiere a mí, ahora, todavía y, al parecer, para siempre”, escribió en sus memorias.

Marian Robinson, mamá de Michelle Obama, murió a los 86 años (ESPECIAL)

¿Quiénes son los hijos de Barack Obama?

Producto del amor entre Barack Obama y Michelle Obama, nacieron sus dos únicas hijas:

Malia Ann Obama (1998)

Natasha Obama (2001)

Malia Obama fue su primera hija y nació el 4 de julio de 1998. Ella estudió en la escuela Sidwell Friends School de Washington, posteriormente se graduó de la Universidad de Harvard.

La menor de las hermanas, Sasha Obama, nació el 10 de junio de 2001. Al igual que su hermana, ella estudió en Sidwell Friends School de 2009 hasta el 2019, año en el que ingresó a la Universidad de Michigan.

¿Qué estudió Barack Obama?

Barack Obama se graduó en 1983 de la carrera de Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia.

Un año después, ingresó a la prestigiosa escuela de Derecho Harvard Law School, donde fue presidente de la revista Harvard Law Review.

En 1991 se graduó en la misma universidad como doctor en Jurisprudencia o Juris Doctor con mención magna cum laude.

Barack Obama (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

¿En qué ha trabajado Barack Obama?

Los primeros trabajos de Barack Obama datan desde que era un estudiante en la Universidad de Harvard.

Tiempo después trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado en derechos civiles.

Su trabajo político comenzó como:

Senador del estado de Illinois por el 13 distrito: 8 de enero de 1997-4 de noviembre de 2004

Senador de los Estados Unidos por Illinois: 4 de enero de 2005-16 de noviembre de 2008

Previamente, se desempeñó en las siguientes instituciones:

Fundación Gamaliel

Universidad de Chicago

Business International Corporation (1983-1984)

New York Public Interest Research Group (1985)

Sidley Austin (1991)

En 2007 Barack Obama anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos, seleccionando oficialmente a Joe Biden como su vicepresidente.

Fue el 4 de noviembre de 2008 cuando Barack Obama obtuvo el 64.9 % de los votos electorales, convirtiéndose así en el presidente 44 de los Estados Unidos.

Barack Obama pide a Joe Biden reconsiderar su candidatura por la presidencia de Estados Unidos

Washington Post reveló que el ex presidente Barack Obama considera seriamente que su amigo Joe Biden debe evaluar el abandonar sus candidatura para llegar nuevamente a la Casa Blanca.

El medio señala que Barack Obama piensa que el numero de votantes para Joe Biden se redujo considerablemente a partir de sus desastroso debate con Donald Trump.

Según filtró Tyler Pager, reportero del Washington Post, el ex presidente habló con sus aliados para hablar de la poco probable victoria de Biden.

“Barack Obama ha dicho a sus aliados en los últimos días que el camino de Joe Biden hacia la victoria se ha reducido enormemente y cree que el presidente necesita considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Los dos presidentes solo han hablado una vez desde el debate” Tyler Pager

Las tensiones sobre la candidatura de Joe Biden aumentan debido a que está bajo aislamiento en su vivienda de Delaware tras dar positivo por Covid-19 el miércoles 17 de julio.

El candidato tuvo que cancelar su discurso de campaña ante la organización latina UnidosUS en Nevada. Pese a ello, dijo que no tiene intenciones de abandonar la contienda.