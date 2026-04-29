El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump amenazó nuevamente a Irán advirtiendo que ya “no más chico bueno”, endureciendo su postura en medio del estancamiento de las negociaciones en Medio Oriente.

Tras compartir una imagen en su red social Truth Social, en la que se ve al mandatario Trump con lentes y armado en medio de un campo de batalla desértico.

Y por si fuera poco, además, Trump urge a Irán en que debe ser “inteligente” ante la impaciencia de firmar ya un pacto no nuclear.

“No más chico bueno”: Trump advierte a Irán

Trump que vuelve aún más tensa la situación con Irán ante el conflicto de Medio Oriente e incertidumbre al no llegar a un acuerdo, luego de compartir una imagen en la que deja claro que “no habrá más chico bueno”.

“Irán no puede organizar su acto. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Será mejor que se sepan inteligentes pronto!”. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Declaraciones en las que Trump deja ver su postura y el endurecimiento de esta misma, ante la falta de un acuerdo, tras no llegar a concesiones entre Estados Unidos e Irán.

Además de que Estados Unidos sigue sin convencerse sobre las propuestas de Irán en el acuerdo, pues a Trump le urge limitar el desarrollo nuclear en Medio Oriente.

Trump se impacienta con Irán: “No más chico bueno” (Especial)

Trump planea un bloqueo prolongado sobre Irán

Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Trump se dan en el marco de rumores en los que se planea un bloqueo prolongado sobre Irán.

Según fuentes a medio locales, Trump habría ordenado a sus asesores preparar el bloqueo sobre Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear.