Estados Unidos endureció sus exigencias contra Irán al pedir la entrega de su uranio altamente enriquecido, límites estrictos a su programa nuclear y la renuncia a futuras compensaciones económicas.

La tensión entre ambos países aumenta mientras continúan los intentos internacionales por frenar una escalada mayor en Medio Oriente.

Irán rechaza entregar su uranio a Rusia

Las condiciones planteadas por Estados Unidos incluyen que Irán reduzca su capacidad nuclear a fines exclusivamente civiles y bajo vigilancia internacional.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se mantienen estancadas debido a las diferencias sobre el alcance del acuerdo y el papel de las potencias extranjeras en la región.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP Photo/Mark Schiefelbein)

En paralelo, Irán declinó por ahora la propuesta de Rusia para trasladar parte de su uranio enriquecido fuera del país como una medida para facilitar un eventual acuerdo de paz.

El gobierno iraní considera que mantener el control de ese material es clave para sus intereses estratégicos y de seguridad nacional.

La negativa complica los esfuerzos diplomáticos impulsados por Moscú y otros actores internacionales que buscan reducir las tensiones entre Teherán y Washington.

Se considera que el desacuerdo entre Estados Unidos e Irán refleja la desconfianza mutua que domina las conversaciones y mantiene en incertidumbre cualquier posible pacto.