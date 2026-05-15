Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presiona a Irán para que se comprometa a un plan de desnuclearización por 20 años, luego del plan de paz que envió Teherán y que calificó de “basura”.

Así lo dijo Donald Trump en el viaje de regreso de la gira presidencial a China, en el que calificó la propuesta de paz de Irán como “frágil”, por lo que aseguró no terminó de leerlo.

Donald Trump dijo que la única forma de entenderse con Irán es a partir de que den garantías de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización.

Trump asegura que China no dará apoyo militar a Irán

Trump aseguró que Xi Jinping, presidente de China, se comprometió a que no suministrará material militar a Irán.

De regreso a China, el presidnete estadounidense refirió que hay deberían hacer una pequeña limpieza debido a que en el alto al fuego lleva casi un mes.

Trump asegura que China quiere reapertura del estrecho de Ormuz

Como parte de los resultados de su gira de Estado en China, Donald Trump dijo que el presidente Xi Jinping ha accedido a dar su apoyo para la reapertura y control del estrecho de Ormuz.

Agregó que a China le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz, que se reabran las rutas marítimas y que hubiera un alto al fuego duradero.

Por parte de China, aún falta que confirme las declaraciones sobre el apoyo para la liberación del estrecho de Ormuz.

Trump dijo que este viaje ha servido para resolver muchos problemas que otros no pudieron haber resuelto.

La visita de Donald Trump a China se considera histórica debido a que renovaron la relación bilateral en medio de tensiones por altos aranceles al comercio y otros temas.