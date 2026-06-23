El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán aceptó someterse a inspecciones nucleares de alto nivel por tiempo indefinido, como parte de las negociaciones entre ambos países tras las recientes tensiones en Medio Oriente.

“A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, junto con la incesante campaña de noticias falsas, que hace todo lo posible por minimizar la victoria de Estados Unidos, Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período.” Donald Trump

A través de una publicación en su red social Truth Social, Donald Trump sostuvo que el gobierno iraní accedió “plena y completamente” a las inspecciones internacionales nucleares indefinidas, pese a las protestas de Teherán y a lo que calificó como una campaña de desinformación para minimizar la victoria estadounidense.

Donald Trump anuncia que no habrá bloqueo en el estrecho de Ormuz

En su mensaje, Donald Trump también informó que autorizó mantener abierto el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, descartando por ahora la imposición de un bloqueo naval.

Donald Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares indefinidas (@realDonaldTrump​ / Truth Social )

No obstante, Trump precisó que las embarcaciones militares permanecerán en sus posiciones estratégicas ante la posibilidad de restablecer las restricciones si la situación lo requiere, aunque consideró que ese escenario es “muy improbable”.

Asimismo, Donald Trump señaló que parte de los recursos y sanciones liberados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos serán depositados en una cuenta controlada por Washington y destinados exclusivamente a la compra de alimentos y suministros médicos estadounidenses para Irán.

“Esto garantizará la “honestidad nuclear”. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones! Basándome en esto y otras importantes concesiones hechas por Irán, he accedido a permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval. Sin embargo, todos los buques permanecerán en sus posiciones por si fuera necesario restablecer el bloqueo, lo cual, en este momento, parece muy improbable.” Donald Trump

Entre los productos mencionados se encuentran maíz, trigo y soja producidos por agricultores de Estados Unidos.

Finalmente, Donald Trump justificó la medida al asegurar que existe una “crisis humanitaria” en Irán y afirmó que la ayuda debe entregarse de manera inmediata, y destacó que las conversaciones entre ambas naciones “van bien” y expresó confianza en el avance de las negociaciones.