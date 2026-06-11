El presidente Donald Trump amenazó nuevamente con bombardear Irán si las autoridades iraníes no aceptan negociar y firmar el acuerdo nuclear impulsado por Estados Unidos para limitar su programa atómico.

Al ser cuestionado este miércoles 10 de junio sobre qué ocurriría si no se alcanza un entendimiento con Irán, Donald Trump respondió con una contundente amenaza:

“Los bombardearemos hasta el cansancio mañana por la noche”. Donald Trump

Trump advierte que Irán pagará el precio por retrasar las negociaciones (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Donald Trump bombardeará Irán si no llegan a acuerdo nuclear

Donald Trump dejó claro que una acción militar en Irán sigue siendo una posibilidad si el gobierno de Teherán rechaza el acuerdo propuesto por Estados Unidos para limitar su programa nuclear.

Bajo la justificación de garantizar la seguridad de la región, Donald Trump presiona a Irán para que no avance en su programa nuclear hacia una bomba atómica y asegurar la apertura del estrecho de Ormuz.

Reportan bombardeos de Estados Unidos en el sur de Irán

Tras esta amenaza de Donald Trump, medios locales reportaron una nueva serie de ataques aéreos de Estados Unidos en el sur de Irán, concentrados en zonas estratégicas cercanas a Ormuz.

Medios de comunicación reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, así como en las localidades de Qeshm, Hengam, Sirik y Minab; las defensas aéreas iraníes fueron activadas en distintos puntos del país.

Mientras continúan los enfrentamientos, diversos países y organismos internacionales han llamado a la moderación para evitar una escalada que pueda afectar la estabilidad de Medio Oriente y el suministro energético.