Las recientes negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos han generado toda clase de declaraciones, la más reciente desmiente al mismo Donald Trump, quien aseguró que el país de Medio Oriente aceptó inspecciones nucleares.

El gobierno de Irán señala que eso es falso, pues no aceptó ninguna inspección nuclear por parte de Estados Unidos o cualquier otra entidad internacional, negando cualquier concesión que vulnere su soberanía nacional.

Irán y Estados Unidos dan versiones diferentes de las inspecciones nucleares

Apenas el pasado 23 de junio, Donald Trump aseguró públicamente que Irán había cedido a la presión de Estados Unidos e internacional, aceptando una supervisión nuclear exhaustiva y prolongada.

Sin embargo, los representantes de Irán en Ginebra negaron esa afirmación, calificándola de desinformación. El embajador Ali Bahreini señaló que su país mantiene su postura sobre el acceso a sus centros de investigación.

Reiterando que cualquier información que no haya salido del propio gobierno iraní y sus representantes es falsa, eso incluye los reportes dados por el presidente de Estados Unidos.

Irán (ATTA KENARE / AFP)

Así que de momento y hasta nuevo aviso, ningún inspector extranjero puede entrar al país con la intención de hacer una inspección nuclear como la que había sugerido Donald Trump.

De hecho, este es un tema que sigue discutiéndose en las negociaciones de paz, por lo que no hay nada concreto actualmente.

“Cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta” Ali Bahreini, embajador de Irán en Suiza

Irán clarificó la apertura marítima y el destino de los fondos descongelados por Estados Unidos

De momento, el único avance real que se tiene en las negociaciones de paz, es la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, más allá de cualquier otra declaración de Estados Unidos.

Irán ha confirmado que las embarcaciones comerciales podrán transitar libremente y sin costes durante un periodo inicial de sesenta días, aunque todo dependerá de las negociaciones y de la seguridad frente a posibles ataques extranjeros.

Otro punto de tensión que se discutió fue el uso de 12 mil millones de dólares en activos iraníes que serán descongelados en las próximas semanas

Estados Unidos insiste en que estos fondos estarán estrictamente fiscalizados para atender lo que describe como una crisis humanitaria

Por el contrario, Irán rechaza cualquier tutela externa sobre sus recursos, reclamando la autoridad exclusiva para decidir sobre el uso de su capital en el extranjero.