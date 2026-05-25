Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió que será condición para lograr un acuerdo con Irán que todos los países involucrados en las negociaciones se sumen a los Acuerdos de Abraham, para el reconocimiento de Israel.

“Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los Acuerdos de Abraham. Los países mencionados son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡que ya son miembros!), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡que ya son miembros!)…de que la República Islámica de Irán forme parte de los Acuerdos de Abraham. ¡Vaya, eso sí que sería algo especial!… sería un honor que también formaran parte de esta coalición mundial sin precedentes” Donald Trump

Trump busca sumar a Irán y países árabes a los Acuerdos de Abraham para reconocer a Israel (Truth Social: @realDonaldTrump )

Así lo explicó la mañana de este lunes 25 de mayo, luego de una breve mención el día anterior en la que señaló que las negociaciones con Irán siguen avanzando, quien también está contemplado para sumarse a los Acuerdos de Abraham.

Donald Trump dijo que Estados Unidos no se va apresurar a crear un acuerdo y que este debe garantizar que Irán no va a tener un arma nuclear.

Donald Trump pide a Qatar, Turquía y otros países sumarse a Acuerdos de Abraham

Donald Trump dijo que esta condición la hizo saber este sábado a los negociadores con los que habló el sábado 23 de mayo:

Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe y primer ministro de Arabia Saudita

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos

Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Qatar

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani, primer ministro de Asuntos Exteriores de Qatar

Ali al-Thawadi, diplomatico de Qatar

Syed Asim Munir Ahmed Shah, jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán

Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía

Abdel Fattah El-Sisi, presidente de Egipto

Abdullah II de Jordania, rey de Jordania

Hamad bin Isa Al Khalifa, rey de Baréin

¿Qué son los Acuerdos de Abraham?

Los Acuerdos de Abraham son una serie de acuerdos históricos emprendidos por Estados Unidos como mediador para reconocer a Israel y normalizar relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con otros países de Medio Oriente.

A los acuerdos de han sumado ya países como:

Emiratos Árabes Unidos

Baréin

Marruecos

Sudán

Kazajistán

Los acuerdos toman el nombre de Abraham debido a que simboliza la búsqueda de paz y es una figura en común para el cristianismo, judaísmo e islam.

Trump dijo que además de traer paz, los Acuerdos de Abraham han beneficiado a los países con auge económico, financiero y social.