Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, estaría “atrincherado” en un lugar secreto con acceso limitado al exterior, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.

La dificultad para establecer contacto con él, debido a una compleja red de mensajeros, podría retrasar un posible acuerdo con Estados Unidos.

Aunque funcionarios iraníes aseguran que Jamenei aceptó aspectos clave del borrador, la decisión final aún no se concreta.

El líder no ha aparecido públicamente desde los ataques de febrero y se presume que permanece en búnkers altamente fortificados.

Israel estaría respondiendo al ataque de Irán hoy 15 de abril (ATTA KENARE / AFP)

Líder de Irán se encuentra “atrincherado”, asegura inteligencia de Estados Unidos

Según funcionarios iranís autorizados para trabajar con Estados Unidos, hay dificultad para contactar con Mojtaba Jamenei, lo que puede demorar una posible respuesta a un acuerdo.

La Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre la ubicación del líder supremo de Irán o sus complejos métodos de comunicación.

Un funcionario iraní mencionó que Mojtaba Jamenei había aceptado los aspectos principales del borrador del acuerdo actual y según Donald Trump, la decisión final se podría dar en los siguientes días.

Mojtaba Jamenei resultó lesionado tras los ataques de Estados Unidos en febrero de 2028 y no ha hecho apariciones públicas desde antes del inicio de la guerra.

Nombran a Mojtaba Jamenei como el nuevo líder supremo de Irán (Yazmín Betancourt/SDPnoticias)

Aparentemente, varios funcionarios de Irán están resguardados en lugares de difícil acceso y no ven la luz del día, ya que estarían en búnkers altamente fortificados.

El líder supremo de Irán estaría tomando estrictas medidas de seguridad y funcionarios de alto nivel desconocen su ubicación, por lo que no tienen forma de contactarlo.

Mojtaba Jamenei se comunica con el exterior a través de una red compleja de mensajeros

El líder supremo de Irán se comunica a través de una red compleja de mensajeros que fue creada para ocultar su ubicación.

Los funcionarios que están a cargo de las conversaciones con Estados Unidos mencionan que están esperando los puntos de los acuerdos finales.

Mojtaba Jamenei se ha comunicado con sus funcionarios para darles instrucciones sobre los temas que se pueden negociar y cuales no se deben tomar en cuenta con Estados Unidos.