Este domingo 4 de enero, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió a Estados Unidos que evite lanzar amenazas a Groenlandia, luego de que el presidente Donald Trump afirmara a medios estadounidenses que “absolutamente” necesita dicho territorio.

Esta postura se suma a la emitida por Jesper Møller Sørensen, embajador de Dinamarca en Estados Unidos, quien reavivó el debate por Groenlandia tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Dinamarca pide a Estados Unidos detener cualquier amenaza que sugiera la apropiación de Groenlandia

Donald Trump aseguró que por supuestos motivos de seguridad Estados Unidos debería anexar Groenlandia, toda vez que se trata de un espacio que mantiene una ubicación y riquezas minerales estratégicas en el Ártico.

Ante ello, este domingo Mette Frederiksen fijó su postura contra Estados Unidos, instando al gobierno de Trump a que detenga cualquier amenaza que sugiera la apropiación de Groenlandia.

A través de un comunicado, Frederiksen calificó las amenazas de Trump como “absurdas”.

Además, la primera ministra reiteró que tanto Dinamarca como Estados Unidos, han mantenido una relación de cooperación internacional.

“Tengo que decirlo muy claramente a Estados Unidos: es absolutamente absurdo decir que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia”. Mette Frederiksen

A las palabras de Trump se suma una publicación en X, hecha por Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete, Stephen Miller, quien compartió una imagen de Groenlandia coloreada con la bandera de Estados Unidos, acompañada por la palabra “pronto”.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó el gesto como un acto ‘irrespetuoso’ y afirmó que las relaciones entre países deben basarse en el respeto mutuo y el derecho internacional.

Ante ello, aseguró que no existen motivos para generar pánico, pues Dinarmarca no está en venta y no definirán su futuro en las redes sociales.

Embajador de Dinamarca en Estados Unidos reaviva debate por Groenlandia

Mediante su cuenta oficial de X, Jesper Møller Sørensen reavivó el debate por Groenlandia tras la crisis en Venezuela.

El embajador de Dinamarca en Estados Unidos emitió un “recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca”, señalando que ambas naciones son aliados cercanos que deben seguir de dicha manera.

Jesper Møller Sørensen señaló que la seguridad de Estados Unidos es también la de Groenlandia y Dinamarca, pues recordó que dicho territorio también es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Ante este escenario, remarcó que esperan pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca, como ellos respetan a Estados Unidos.