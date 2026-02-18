El gobierno de México y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirman que hay confianza en la economía mexicana tras la reunión con integrantes del gabinete del primer ministro Mark Carney.

La reunión se realizó en Palacio Nacional y estuvo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien conversó con los ministros de Comercio y Agricultura y Agroalimentación de Canadá.

Gobierno de México y CCE destacan confianza económica tras reunión con Canadá (Captura de pantalla)

“Hay confianza en nuestra economía”, afirma gobierno de México y CCE tras reunión con Canadá

En el marco de la visita de 400 empresarios canadienses, Claudia Sheinbaum se reunió con miembros del gabinete del primer ministro de Canadá para estrechar relaciones de cara al T-MEC.

El CCE destacó que el comercio bilateral entre México y Canadá en el marco del T-MEC alcanzó, de enero a noviembre de 2025, una ganancia de 31 mil 710 millones de dólares.

A través de redes sociales, el CCE dijo que, durante las reuniones con los empresarios de Canadá en febrero de 2026, se logró impulsar una cooperación estratégica para:

Atraer inversión

Fortalecer cadenas productivas

Generar empleo formal

Como misión de la relación comercial entre México y Canadá, los empresarios propusieron alcanzar más competitividad, más integración regional y más crecimiento de ambas economías.

Con la firma del memorándum de entendimiento, el CCE y el Business Council of Canada (BCC) acordaron establecer un mecanismo permanente de diálogo para el beneficio de las naciones.