Luego de alcanzar un acuerdo con la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó imponer aranceles a los países europeos que se opusieron a la adquisición de Groenlandia.

No voy a imponer los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero Donald Trump

La noticia fue dada a conocer en su perfil de Truth Social, donde además señaló que tuvo una reunión “muy productiva” con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, para definir el futuro de Groenlandia.

Trump descarta imponer aranceles tras acuerdo con la OTAN por Groenlandia (Captura de pantalla)

Donald Trump celebra tener “todo lo que quería de Groenlandia” tras acuerdo con la OTAN

En respuesta a la oposición de países europeos para que Estados Unidos se apropiara de Groenlandia, el presidente Donald Trump amagó a ocho países con imponerles aranceles del 10% a partir del 1 de febrero de 2026.

Sin embargo, estas amenazas terminaron por disolverse tras su reunión con el Secretario General de la OTAN, donde, según Donald Trump, se llegó a un acuerdo con respecto a la situación de Groenlandia y la Región Ártica.

Hemos formado el marco de un futuro acuerdo respecto a Groenlandia y, de hecho, toda la Región Ártica Donald Trump

Aunque no dio más detalles al respecto, Donald Trump señaló que, en caso de concretarse esta “solución”, será una gran opción para los Estados Unidos de América y para todas las naciones de la OTAN.

Por separado, en una entrevista en Davos, Suiza, Trump aseguró que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN “es realmente fantástico” y que incluso "Tenemos todo lo que queríamos“.

“Es un acuerdo con el que todos están felices”, dijo Trump al comentar que el texto de este acuerdo será hecho público pronto, ya que todavía se está trabajando en los detalles.