Mark Carney, primer ministro de Canadá, dejó en claro que su país apoya la soberanía e integridad territorial de todos los países, específicamente en estos tiempos la de Groenlandia y el Reino de Dinamarca.

“Canadá apoya los principios de soberanía e integridad territorial universalmente, incluso en lo que respecta a Groenlandia y el Reino de Dinamarca. Como hemos afirmado reiteradamente, el futuro de Groenlandia lo determinan exclusivamente Groenlandia y Dinamarca” Mark Carney. Primer ministro de Canadá

En un mensaje en redes sociales, dijo que el futuro de Groenlandia lo deben definir únicamente sus habitantes y Dinamarca.

Así lo dijo ante los intentos de Donald Trump de comprar Groenlandia y su amenaza de aranceles a hasta ahora ocho países de Europa que enviaron apoyo militar.

Canadá: Protección del ártico es a través de la OTAN

Canadá dijo que la mejor forma de proteger el Ártico es trabajando juntos en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Además, Canadá se dijo preocupado por la reciente escalada en la que se anunciaron aranceles de 10 por ciento, que podrían llegar a 25 por ciento.

Ello en el marco de apoyo militar de países europeos y de las manifestaciones en Groenlandia contra los intentos expansionistas de Donald Trump.

Canadá resalta su trabajo para proteger el Ártico

En cuanto al trabajo que le corresponde a Canadá, Mark Carney dijo que su país está reforzando significativamente la seguridad en el Ártico, también a sus fuerzas armadas y ha invertido en infraestructura crítica.

Por ello, dijo que seguirá colaborando con sus aliados para proteger la región y destaco que “somos más fuertes cuando trabajamos juntos”.