El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló del precio de Groenlandia, asegurando que Estados Unidos podría pagarlo.

El pronunciamiento de Putin tiene lugar ante la insistencia del presidente Donald Trump por anexarse la isla de Groenlandia, perteneciente al reino de Dinamarca.

Putin asegura que Estados Unidos podría comprar Groenlandia; descarta que Rusia interfiera en el tema

Durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso, el presidente Vladimir Putin habló acerca del precio de Groenlandia, asegurando que la isla estaría valuada entre 200 y mil millones de dólares.

De acuerdo con Putin, dicho valor lo calculó al señalar que Groenlandia cuenta con una superficie mayor a la de Alaska.

Cabe recordar que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos en 1867 por entonces 7.2 millones de dólares, lo que hoy serían cerca de 158 mil millones.

En este sentido, el presidente ruso aseguró que Estados Unidos podría pagar cerca de mil millones para hacerse de Groenlandia, pese a la oposición del reino de Dinamarca y de la mayoría de los habitantes de la isla.

Donald Trump y Vladimir Putin (Gabrill Grigorov/Sputnik/Kremlin / EFE)

Además, Putin acusó que Dinamarca trató a Groenlandia de una forma “dura, por no decir cruel”, toda vez que permaneció como una colonia desde 1721 y fue hasta 1953 cuando la isla pasó a ser incorporada oficialmente como parte del reino danés.

Pese a sus comentarios, el presidente ruso aseguró que la disputa entre Dinamarca y Estados Unidos por Groenlandia “no incumbe a su gobierno”, señalando que no está interesado en conocer si ambos países alcanzarán algún acuerdo.