Países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se solidarizaron con el Reino de Dinamarca y Groenlandia ante las intenciones de Donald Trump, presidnete de Estados Unidos, de anexionarse la isla y la imposición de aranceles a quienes le den su apoyo militar.

“Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Sobre la base del proceso iniciado la semana pasada, estamos listos para entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que respaldamos firmemente” 8 países de la OTAN

Los países de la OTAN que expresaron su respaldo al Reino de Dinamarca y Groenlandia son:

Dinamarca Finlandia Francia Alemania Países Bajos Noruega Suecia Reino Unido

Aranceles de Estados Unidos socavan las relaciones trasatlánticas: 8 países de la OTAN

Los ocho países firmantes de la OTAN señalaron que las amenazas arancelarias de Estados Unidos socavan las relaciones trasatlánticas, que se mantendrán unidos y coordinados para defender su soberanía.

“Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de una peligrosa espiral descendente. Continuaremos manteniéndonos unidos y coordinados en nuestra respuesta, con el compromiso de defender nuestra soberanía” 8 países de la OTAN

En su mensaje, señalaron que “como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido”.

También recordaron que “el ejercicio danés pre-coordinado “Arctic Endurance”, llevado a cabo con los Aliados, responde a esta necesidad y no representa una amenaza para nadie”.

8 países en la lista de aranceles de Trump por enviar apoyo militar a Groenlandia

Cabe recordar que son 32 los países que conforman la OTAN pero los ocho países que firmaron el posicionamiento son los que enviaron tropas militares en apoyo de Groenlandia.

También estos ocho países son quienes se encuentran en la lista se aranceles de 10 por ciento a partir del 1 de febrero y se incrementarán a 25 por ciento en junio.

Ante todo esto, ciudadanos de Nuuk, la capital de Groenlandia, protestaron este fin de semana para oponerse a los planes de anexión de Donald Trump.