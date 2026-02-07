Como parte de un movimiento estratégico, Francia y Canadá refuerzan presencia diplomática en Groenlandia.

En el contexto de la tensión geopolítica en el Ártico, Francia y Canadá decidieron respaldar la soberanía de Groenlandia estableciendo consulados.

Este viernes 6 de febrero, Francia y Canadá abrieron sus consulados en Nuuk, capital de Groenlandia.

Dicho gesto ha sido tomado como acto de presencia diplomática y reconocimiento para la soberanía del gobierno local.

Ambas naciones están contra los planes de Donald Trump, quien busca el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Los nuevos consulados dependerán de las embajadas de Francia y Canadá en Copenhague.

Francia y Canadá refuerzan presencia diplomática en Groenlandia ( Florent VERGNES / AFP / AFP)

El presidente de Estados Unidos ha insistido en tomar Groenlandia, territorio estratégico a nivel geopolítico por sus recursos naturales.

Donald Trump y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anunciaron un marco con miras a lograr un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia.

No obstante, Dinamarca y Groenlandia rechazaron cualquier concesión en materia de soberanía.

Durante el acto donde se izó la bandera canadiense, Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores, destacó la importancia de la acción diplomática:

“Es un día muy importante para nuestro país, porque hoy inauguramos el consulado aquí, en Nuuk.” Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá

Por su parte, Jean-Noël Poirier, que será el nuevo cónsul general de Francia llegó este 6 de febrero a Nuuk con la intención de asumir su cargo.

Cabe señalar que la decisión de Francia de establecer un consulado fue previo a la disputa geopolítica y fue anunciada por Emmanuel Macron en junio 2025 pasado, durante su visita a Nuuk.

En el caso de Canadá, a finales del 2024 informó sobre sus intenciones de abrir un consulado general en Groenlandia.

Jeppe Strandsbjerg, politólogo adscrito a la Universidad de Groenlandia detalló el significado de la presencia diplomática de Canadá y Francia:

“Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk. Los groenlandeses agradecen enormemente el apoyo frente a los comentarios (del presidente Donald Trump).” Jeppe Strandsbjerg

Asimismo, Christine Nissen, analista del think tank Europa y experta en cuestiones de seguridad y defensa habló de lo que representan los nuevos consulados para Groenlandia: