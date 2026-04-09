El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) Mark Rutte respaldó este jueves 9 de abril, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre la alerta por China y Rusia en Groenlandia.

Al considerar Mark Rutte preocupante que China y Rusia “se involucren aún más” en Groenlandia, tal y como Trump lo ha dicho, y por lo que consideró que la Alianza Atlántica debe defenderse.

Respaldo de Mark Rutte a Donald Trump que llega luego de que esta mañana el mandatario estadounidense insinuó nuevamente dejar la OTAN.

Mark Rutte considera alerta por China y Rusia en Groenlandia, tal y como Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte dijo compartir la opinión de Trump sobre el riesgo que existe que China y Rusia se involucren en Groenlandia.

“Comparto su opinión de que existe un gran riesgo de que los rusos y los chinos se involucren aún más en el Ártico. Creo que el presidente tiene razón al afirmar que debemos defendernos.”

Con ello, Mark Rutte recordó que en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos se acordó que la OTAN debe desempeñar un papel en Groenlandia, por lo que en coordinación con Canadá y Estados Unidos se puso en marcha una operación para reforzar la seguridad de la isla.

Además que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos siguen mantienen conversaciones bilaterales y trilaterales centradas en la alerta por China y Rusia.

Donald Trump sostendrá reunión con Mark Rutte (Vía X)

Respaldo de Mark Rutte llega tras insinuaciones de Trump de dejar la OTAN

Uno de los detalles del respaldo de Mark Rutte a Donald Trump es que este se da tras la insinuación del presidente de los Estados Unidos de dejar la OTAN.

Pues más temprano en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump publicó que la OTAN no ha estado cuando lo necesitaban, por lo que Estados Unidos no lo hará.

Además de que Trump aseguró que “Groenlandia, ese gran trozo de hielo mal administrado”, dejando ver que sigue con la idea de hacerse de la isla.