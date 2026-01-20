Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, hizo un llamado oficial a la población para mantenerse alerta ante una posible invasión de Estados Unidos, pese a que considera poco probable un conflicto armado inmediato.

La insistencia de Donald Trump en que Groenlandia se integre como territorio estadounidense ha encendido las alertas en la isla y ha obligado a sus autoridades a tomar medidas preventivas de seguridad nacional.

Aunque el gobierno groenlandés considera lejana la posibilidad de una confrontación militar directa, Nielsen advirtió que las amenazas provenientes de Washington no pueden descartarse por completo.

“No es probable que haya un conflicto militar, pero no se puede descartar. Por lo tanto, debemos estar preparados” Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia

El llamado del primer ministro fue dirigido a los cerca de 57 mil habitantes de Groenlandia, a quienes el gobierno ya comenzó a difundir protocolos de prevención y respuesta ante un escenario de crisis.

Entre las principales acciones anunciadas por el Gobierno de Groenlandia destacan:

Fuerza de tarea interinstitucional: Creación de un grupo de trabajo con representantes de todas las autoridades locales para enfrentar posibles interrupciones en servicios básicos, energía y comunicaciones.

Reservas de alimentos: Emisión de guías oficiales para que las familias almacenen comida y suministros esenciales suficientes para al menos cinco días.

Vigilancia y monitoreo: Llamado a la población a mantenerse atenta ante un incremento de la actividad aérea y naval en la región del Ártico.

Lo que inició como una propuesta de compra impulsada por Donald Trump ha evolucionado hacia una crisis de seguridad con implicaciones internacionales, especialmente para Europa.

La Unión Europea responde con firmeza a Trump por Groenlandia

Por su parte, la Unión Europea prometió este martes una respuesta “firme” ante las amenazas del expresidente estadounidense sobre Groenlandia en espera de una reunión clave en Davos sobre el futuro de este territorio autónomo de Dinamarca en el Ártico.

Además, ocho países europeos, todos miembros de la OTAN —entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia—, expresaron su rechazo al plan expansionista y enviaron recientemente una misión militar de exploración a la región.

Ante esta postura, Trump reaccionó con amenazas de imponer aranceles a los países que se opongan a su estrategia, mientras que líderes europeos analizan posibles sanciones comerciales contra Estados Unidos.