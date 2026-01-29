En redes sociales circula el video de un hecho aislado que tuvo lugar en Groenlandia, donde un hombre intentó izar la bandera de Estados Unidos.

El acto tuvo lugar en Nuuk, capital de la isla, y fue grabado por los transeúntes que estaban por la zona, generando debate por la insistencia de Donald Trump para adquirir el territorio.

Tensión en Groenlandia por intento de izamiento de bandera de Estados Unidos

Por lo que se aprecia en las imágenes, habitantes de Groenlandia se acercaron para detener el izamiento de la bandera de Estados Unidos.

Todo parece indicar que el hombre trataba de izar la bandera en un centro cultural de la capital.

🇬🇱🇺🇸 En Nuuk, la capital de Groenlandia, un hombre intentó izar la bandera estadounidense, pero fue detenido por unos transeúntes.



El hombre fue detenido, según informó TV 2 citando a la policía local. pic.twitter.com/IYa1rwdOJz — El Ojo (@ElOjoEn) January 29, 2026

Cabe destacar que a finales de 2024 el parlamento danés aprobó una ley que prohíbe insignias extranjeras, esto con el fin de proteger la soberanía danesa.

Medios señalan que el hombre fue detenido, mientras que otros apuntan a que la policía continúa investigando los hechos ocurridos en Nuuk.

Del mismo modo, se reporta que el breve momento de tensión no escaló a enfrentamientos directos o físicos entre el hombre y los testigos.

Aún así, se abrió un debate en redes sociales debido al momento en el que se da este intento de izamiento en Groenlandia.

Esto debido a que Donald Trump no quita el dedo del renglón por la adquisición de Groenlandia.

Por su parte, habitantes de la isla ya han salido a marchar a las calles bajo la consigna de “Groenlandia no está a la venta”.