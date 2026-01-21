La participación de Alemania en el Mundial 2026, el cuál es organizado por México, Estados Unidos y Canadá, está en duda debido a las amenazas del presidente Donald Trump de invadir Groenlandia.

El Gobierno de Alemania confirmó que pese las intenciones de querer bajarse del Mundial 2026, respetará cualquier decisión que tome la Federación Alemana de Futbol (DFB) y la FIFA con respecto a un posible boicot del torneo.

La postura fue confirmada por Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes de Alemania, quien dejó claro que el Gobierno alemán no intervendrá en una eventual determinación deportiva.

Alemania se bajaría del Mundial por culpa de Trump

La canciller Friedrich Merz, afirmó que en cuanto los grandes eventos deportivos, el Gobierno de Alemania no intervendrá en las decisiones que tome la la Federación Alemana de Futbol y la FIFA sobre su participación en el Mundial 2026.

“El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables”, afirmó la funcionaria sobre que Alemania se bajaría del Mundial 2026 por culpa de Donald Trump.

Christiane Schenderlein, secretaria de Estado de Deportes de Alemania, señaló que acatará la valoración que tome la FIFA y la Federación Alemana de Futbol sin presionar ni condicionar la resolución.

Dicha postura refuerza la idea de que el futbol no debe ser utilizado como herramienta política, pese a que el contexto internacional haya puesto al Mundial 2026 en el debate.

¿Qué originó el debate sobre la posible no participación de Alemania en el Mundial 2026?

El tema tomó fuerza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su intención de apropiarse de Groenlandia, algo que no gustó al gobierno alemán.

Además, Trump había advertido que los países europeos que se opusieran enfrentarían incrementos en los aranceles, lo que generó inquietud en el Gobierno de Alemania y su postura ante las amenazas.