Tras anuncio de Donald Trump, Estados Unidos y Dinamarca estarían buscando un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia que podría incluir pequeñas partes de territorio y bases militares.

Dicha información se da tras señalar un presunto acuerdo marco entre Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el cual fue criticado por Dinamarca y otras naciones.

Acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia: OTAN habría prometido territorios

El medio New York Times dio a conocer que este miércoles 21 de enero tuvo lugar una reunión de altos funcionarios de la OTAN, que derivó en un acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia.

En el mismo, se establecería el compromiso de Dinamarca de ceder a Estados Unidos pequeños territorios soberanos en Groenlandia, donde Donald Trump podría construir bases militares.

Acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia abarcaría territorios y bases militares (NORAD)

No se confirmó si Dinamarca está de acuerdo, ya que apuntan, la primera ministra se negó a dar declaraciones, sin embargo, el acuerdo sería bajo la consideración de Mark Rutte.

Tampoco se sabe si este planteamiento forma parte del acuerdo marco al que habría llegado Donald Trump con Mark Rutte, ya que el presidente no dio declaraciones sobre Groenlandia a medios.

Sin embargo, frente a diversos líderes europeos en Davos, Suiza, Donald Trump aseveró que Estados Unidos no se conformaría con otra circunstancia que no sea la apropiación de Groenlandia.

OTAN confirma que Estados Unidos y Dinamarca estarían buscando acuerdo por Groenlandia

Por otra parte, la portavoz de la OTAN, Allison Hart, señaló que Dinamarca ya se encuentra en negociaciones con Estados Unidos y Groenlandia, sin dar más detalles sobre posible acuerdo.

Sin embargo, la portavoz señaló que dicho acuerdo se daría para “garantizar que Rusia y China nunca se afiancen ni económica ni militarmente en Groenlandia”, como afirma Donald Trump.

Referente al presunto acuerdo con Mark Rutte no se mencionó nada, aunque confirmó que la reunión con Donald Trump fue “productiva” y las conversaciones se centraron en garantizar la seguridad del Ártico.