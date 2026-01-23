Mediante un mensaje en su red social, Donald Trump retó a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) para reforzar la frontera sur de Estados Unidos con base en el Artículo 5.

“Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: invocamos el Artículo 5 y obligamos a la OTAN a venir aquí [..]“. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Dicho reto se da en el marco de las tensiones entre Estados Unidos con la OTAN derivadas de las amenazas de Donald Trump a Groenlandia, pese a señalamientos de un acuerdo con Mark Rutte.

Donald Trump reta a la OTAN a reforzar la frontera sur de Estados Unidos por artículo 5

En Truth Social, Donald Trump escribió un reto o prueba para la OTAN para después invocar el Artículo 5 del Tratado de Washington que conllevaría a reforzar militarmente la frontera sur de Estados Unidos.

En el contexto, el mandatario estadounidense explica que la OTAN debería ir a Estados Unidos, para proteger la frontera sur de “nuevas invasiones” de migrantes ilegales.

Donald Trump reta a la OTAN a reforzar frontera sur (Captura de pantalla)

De esta manera, Donald Trump afirma que se liberarían un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza en otras tareas dentro de Estados Unidos, pese a los diversos problemas y denuncias que enfrentan.

Asimismo, el comentario se ha repetido en últimos días de parte de Donald Trump pero en materia de narcotráfico, ya que afirmó tener identificadas las rutas en la frontera por las cuales llega la droga.

Posteriormente, en su participación del Foro Mundial Económico de Davos, Donald Trump repitió su amenaza sobre realizar un ataque por tierra contra los cárteles mexicanos, por ser “mucho más fácil”.

¿Qué dice el Artículo 5 de la OTAN? Esto habría invocado Donald Trump para la frontera sur

Donald Trump mencionó el Artículo 5 del Tratado de Washington que versa sobre la defensa colectiva de la OTAN y en consecuencia de sus países miembros, ante un ataque armado.

En el mismo, se considera que un ataque hacia una de las naciones integrantes deriva en atacar a toda la OTAN, por lo que sus miembros pueden ejercer las medidas necesarias; entre ellas, el uso de la fuerza.

Estados Unidos ya había invocado al Artículo 5 contra Al Qaeda por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la caída de las torres gemelas.

De momento, Mark Rutte u otro integrante de la OTAN no se han pronunciado sobre el reto de Donald Trump.