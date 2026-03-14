El Ejército de Irán amenazó con destruir toda la infraestructura energética de Estados Unidos tras el ataque que llevaron a cabo a la isla de Kharg.

Esto toda vez que para Irán, la isla de Kharg es considerada como el centro más importante de la industria petrolera del país.

Irán prepara ataque a gran escala contra Estados Unidos tras bombardeos a la isla de Kharg

Tras el ataque estadounidense a la isla de Kharg, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, aseguró que cualquier agresión dirigida a la infraestructura petrolera, económica o energética de Irán tendrá consecuencias directas en toda la región.

Según la declaración oficial, Teherán considera objetivos potenciales a las instalaciones relacionadas con compañías energéticas que mantengan participación o cooperación con intereses estadounidenses en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió la operación contra la isla de Kharg como uno de los bombardeos más contundentes realizados por Washington en la región.

En su mensaje público, Trump afirmó que la operación evitó deliberadamente destruir las instalaciones petroleras del lugar. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de cambiar esa decisión si Irán interfiere con la navegación comercial en la zona.

El presidente estadounidense advirtió que cualquier obstáculo al tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz podría provocar una nueva respuesta militar. Esta vía marítima es considerada una de las rutas más sensibles para el transporte mundial de petróleo.

La escalada verbal entre ambos países incrementa la tensión en una región donde la estabilidad energética global depende en gran medida de la seguridad en el golfo Pérsico.

Analistas advierten que cualquier confrontación directa podría tener repercusiones económicas y geopolíticas a escala internacional.