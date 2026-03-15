En las últimas 24 horas, un ataque con drones atribuido a Irán alcanzó el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando diversos daños materiales, informaron autoridades del país.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait dio a conocer este domingo 15 de marzo de 2026 que los sistemas de defensa aérea detectaron al menos 14 drones enemigos que ingresaron y violaron el espacio aéreo kuwaití.

De acuerdo con la información oficial, esta agresión se enmarca en la escalada de tensiones en Medio Oriente, luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, así como por el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

Así fue el ataque de drones iraníes al Aeropuerto Internacional de Kuwait

Según el portavoz del Ministerio de Defensa, tres drones enemigos impactaron directamente en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que ocasionó daños en el sistema de radar de la terminal aérea.

Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas mortales tras el ataque.

Asimismo, se informó que otros tres drones cayeron fuera de la zona de amenaza, por lo que no representaron un riesgo directo para la infraestructura estratégica.

Sin embargo, fragmentos de los drones derribados provocaron daños materiales adicionales y dejaron al menos tres integrantes de las Fuerzas Armadas de Kuwait con heridas leves .

Respecto a los militares lesionados, se detalló que recibieron atención médica inmediata y su estado de salud se reporta estable.

Alerta del Ministerio del Interior de Catar (Hannibal Hanschke / EFE / EPA / EFE)

Kuwait reafirma defensa de su soberanía tras ataque al aeropuerto

Tras el ataque con drones, las Fuerzas Armadas de Kuwait reafirmaron su disposición de proteger la seguridad nacional y defender su soberanía ante cualquier agresión externa.

En un posicionamiento oficial, el Ministerio de Defensa subrayó su compromiso de responder ante cualquier violación del espacio aéreo o amenaza contra el territorio kuwaití.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado el ataque contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait; sin embargo, sí han reconocido operaciones contra bases militares de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.