La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este domingo 15 de marzo de 2026, el lanzamiento de una nueva ola de ataques con misiles y drones contra bases de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, según reportes de medios internacionales.

De acuerdo con la información difundida, Irán lanzó diez misiles balísticos y varios drones dirigidos a instalaciones militares vinculadas con Estados Unidos e Israel, incluidas bases ubicadas en Emiratos Árabes Unidos.

Además, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó amenazas directas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien responsabiliza de la ofensiva militar contra territorio iraní.

¿Qué misiles y drones utilizó Irán en ataques contra bases de Estados Unidos e Israel?

Entre el armamento que utilizó la Guardia Revolucionaria de Irán para atacar bases de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente destacan:

Misiles hipersónicos “Fattah”

Misiles balísticos “Qadr”

Misil balístico de combustible sólido “Sejil”

Drones de ataque de largo alcance

El lanzamiento forma parte de la oleada número 53 de la “Operación Promesa Verdadera 4”, nombre con el que Irán denomina su respuesta militar a los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, la Guardia Revolucionaria afirmó que los ataques contra objetivos, centros e intereses de Estados Unidos e Israel continuarán.

Irán amenaza con matar a Benjamín Netanyahu

En el mismo pronunciamiento, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó amenazas directas contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

El cuerpo militar aseguró que “lo perseguirá sin descanso”, en medio de una nueva escalada militar, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

Cómo comenzó el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel

El actual conflicto se intensificó el 28 de febrero, cuando una serie de ataques provocó la muerte de varios altos cargos iraníes.

Entre las víctimas se encuentran:

El entonces líder supremo de Irán, Alí Jameneí

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, general Mohamad Pakpur

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, general Abdorrahim Musaví

Estos hechos detonaron una escalada militar en Medio Oriente que continúa aumentando las tensiones en la región.