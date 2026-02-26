Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, aclaró que su país “no agrede ni amenaza” pero “se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista” ello tras el incidente marítimo con Estados Unidos.

“Cuba no agrede ni amenaza. Lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional” Miguel Díaz-Canel. Presidente de Cuba

Así lo dijo en un mensaje de redes sociales luego de que se reportaron muertas cuatro personas que viajaban en una lancha estadounidense, quienes habían intentado infiltrarse a Cuba.

¿Qué pasó con la lancha estadounidense que intento entrar a Cuba ?

Medios internacionales han informado en últimas horas que se registró un conflicto entre una lancha estadounidense y personal de la patrulla fronteriza de Cuba.

El lugar del conflicto fue frente a la costa norte de la isla cuando los cuatro abatidos se ignoraron la señal de alto y abrieron fuego contra agentes cubanos.

Cuba acusa intento de infiltración terrorista

El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha señalado que aunque los pasajeros eran cubanos, la lancha era estadounidense y ellos tenían residencia en ese país.

Acusó que iban armados y que querían infiltrarse en Cuba con fines terroristas.

Cuba identifica lancha con matricula de Florida y 7 cubanos residentes en Estados unidos

El presidente cubano Díaz-Canel compartió su mensaje con un nota del periódico de ese país Granma que señala “infiltración armada con fines terroristas”.

Detalló que la lancha tiene la matrícula de Florida, Estados Unidos, FL7726SH.

Sobre los cuatro muertos dijo que identificaron a uno como Michel Ortega Casanova y se trabaja en la identificación de los otros tres.

Los seis detenidos que iban en la lancha son:

Amijail Sánchez González Leordan Enrique Cruz Gómez Conrado Galindo Sariol José Manuel Rodíguez Castelló Cristian Ernesto Acosta Guevara Roberto Azcorra Consuegra

Amijail y Leordan tienen antecedentes de búsqueda por parte de Cuba por estar implicados en planeación de acciones de terrorismo.

Hay un séptimo detenido de nombre Duniel Hernández Santos, señalado de ser enviado por Estados Unidos para garantizar la recepción de la mencionada infiltración armada.

Hasta el momento, desde Estados Unidos han dicho que no es una operación estadounidense y que están investigando qué sucedió.