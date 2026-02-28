Embarcación de Estados Unidos interceptada en Cuba llevaba fusiles y miles de balas

En una comparecencia ante un canal de televisión local, Cuba acusó que la embarcación estadounidense interceptada el 25 de enero llevaba consigo fusiles y miles de balas.

Puntualmente, el operativo, realizado en aguas territoriales de Cuba, dejó un saldo de cuatro muertos y al menos 6 heridos, en medio de un nuevo episodio de fricción entre los gobierno de La Habana y Washington.

Embarcación interceptada de Estados Unidos llevaba armamento para un ataque, aseguró Cuba

La televisión estatal cubana difundió imágenes del supuesto arsenal incautado en una lancha procedente de Estados Unidos que fue interceptada el 25 de febrero por fuerzas guardafronteras.

De acuerdo con la versión oficial, diez hombres armados intentaban ingresar al país con la intención de llevar a cabo un ataque terrorista. Las autoridades informaron que los sobrevivientes permanecen bajo custodia mientras reciben atención médica y enfrentarán cargos formales.

El fiscal de la Fiscalía General de la República, Edward Robert, confirmó que serán procesados por el delito de terrorismo.

Por su parte, el coronel Víctor Álvarez, del Ministerio del Interior de Cuba, detalló que en la embarcación, con matrícula del estado de Florida, se hallaron:

14 fusiles

11 pistolas

12 mil 846 municiones listas para usar

equipos de comunicación

un dron con dos cámaras

cuchillos de comando

planta eléctrica portátil

herramientas para cortar candados

insignias vinculadas al llamado movimiento 30 de Noviembre

Según Álvarez, uno de los armamentos tenía capacidad para perforar chalecos antibalas, por lo que afirmó que el propósito del grupo era infiltrarse en Cuba para incitar disturbios, promover acciones violentas y atacar instalaciones militares con el objetivo de derrocar al gobierno.

La Habana señaló que el incidente se desencadenó cuando una fragata de guardacostas solicitó la identificación de la lancha y sus ocupantes respondieron con disparos, lo que derivó en el enfrentamiento.