El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, acusa que TV Azteca miente, por lo que recomienda pagar sus deudas antes de desinformar sobre la ayuda humanitaria a la isla.

“TV Azteca debería pagar sus enormes deudas y no mentir”. Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba

El mensaje del embajador se da tras una presunta investigación de Azteca Noticias, transmitida por TV Azteca, que menciona, la ayuda humanitaria que ha enviado México habría terminado a la venta en Cuba.

De momento, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no se ha pronunciado sobre la acusación del embajador de Cuba, como tampoco de la información compartido en su medio.

“TV Azteca miente”: Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba

Mediante sus redes sociales, el embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, afirmó que TV Azteca miente, ya que sin evidencias, acusa a las autoridades de vender la ayuda humanitaria de México.

Embajador de Cuba asevera que TV Azteca miente (Captura de pantalla)

El embajador afirmó que la generosa ayuda de México es para el pueblo de Cuba, quienes la reciben de forma transparente y con sobradas evidencias, contrario a lo dicho por TV Azteca que no presentó nada.

Por lo mismo, el embajador recomienda a TV Azteca pagar “sus enormes deudas” en vez de mentir, ante las crueles medidas de Estados Unidos que privan a Cuba de servicios básicos y fuentes de sustento.

Pero además, dichas medidas como la prohibición de combustible, que también definieron como inhumanas, se ven impulsadas por sectores asociados a los propietarios de TV Azteca.

TV Azteca acusa a Cuba de vender la ayuda humanitaria de México

La respuesta del embajador de Cuba contra TV Azteca se debe a que la televisora acusa que la ayuda humanitaria enviada por México llegó a las tiendas que cobran en dólares y distribuidores mayoristas.

TV Azteca afirmó que la ayuda enviada en buques llegaron a La Habana, como apuntan documentos oficiales de Cuba, sin embargo, desaparecieron de los canales de distribución.

Sin embargo, los víveres reaparecieron en tiendas atendidas por militares, aunado a que ciudadanos de Cuba afirman que no llegó la ayuda humanitaria de México.

De momento, sólo el embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, se ha pronunciado entre los funcionarios de dicha nación, referente a lo publicado por TV Azteca.