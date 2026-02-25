La mañana del 25 de febrero de 2026 se registró un enfrentamiento entre fuerzas navales de Cuba y Estados Unidos tras un control de identidad en aguas territoriales cubanas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Cuba, una lancha rápida procedente de Florida abrió fuego contra Tropas Guardafronteras en Cayo Falcones, Villa Clara.

El incidente dejó cuatro muertos y seis heridos, alimentando la tensión política entre Cuba y Estados Unidos en medio de advertencias sobre seguridad regional y jurisdicción marítima.

Incidente marítimo entre Cuba y Estados Unidos deja cuatro muertos y seis heridos

De acuerdo con el comunicado publicado por El Ministerio del Interior de Cuba, se detectó una lancha rápida infractora en aguas territoriales cubanas.

La embarcación, registrada en Florida, con número de matrícula FL7726SH, por razones desconocidas, se aproximó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Al realizarse el debido proceso de control de identidad a cargo de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, estructurada por cinco miembros, la tripulación infractora abrió fuego en su contra.

Como resultado del ataque iniciado por la tripulación estadounidense, el comandante de la embarcación cubana resultó herido. Cuatro de los presuntos agresores murieron y seis más resultaron heridos por lo que fueron evacuados y recibieron atención médica.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los afectados.

Ante esto, autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer hechos y fincar responsabilidades.

Por su parte, el gobierno de Cuba reafirma su compromiso y determinación de proteger sus aguas territoriales, destacando que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado para salvaguardar la soberanía y garantizar la estabilidad en la región.

Incidente marítimo entre Cuba y Estados Unidos deja cuatro muertos y seis heridos (Cuban Embassy in US / X)

Indudablemente, el ataque alimenta la ya existente tensión política entre La Habana y Washington.

Fricciones que han aumentado por la reciente advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre actividades marítimas irregulares en el Caribe, de lado de Cuba, a quien llamó a respetar su jurisdicción marítima.

Medidas que el mandatario estadounidense respalda con señalamientos sobre seguridad regional, migración y control fronterizo.