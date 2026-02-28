Buques de la Secretaría de Marina arribaron este sábado 28 de febrero a Cuba con el segundo cargamento de ayuda humanitaria enviada por México ante la crisis que se vive en la isla.

De acuerdo con la información, los buques de la Marina fueron enviados a Cuba desde el pasado martes y arribaron a la isla con cerca de mil 193 toneladas de víveres para el pueblo cubano.

Dos buques de la Secretaría de Marina partieron del puerto veracruzano para llevar a Cuba cerca de 814 toneladas de ayuda humanitaria (Cortesía Secretaría de Marina)

Llega ayuda humanitaria a Cuba en buques de la Marina de México

Josefina Vidal, viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, confirmó la llegada a la isla de buques de la Marina de México durante la mañana de este sábado 28 de febrero.

La funcionaria destacó la importancia de la ayuda humanitaria de México en momentos en que Cuba enfrenta una gran crisis económica y social por el bloqueo que Estados Unidos.

De acuerdo con la información, México envió mil 193 toneladas de víveres, de los cuales, 23 toneladas son de alimentos donados por la población mexicana en apoyo al pueblo cubano.

Cabe mencionar que este es el segundo envío de ayuda humanitaria que hace México a Cuba, en el que se entregarán: