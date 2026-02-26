El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió posibles consecuencias tras el ataque de Cuba a una embarcación estadounidense.

La mañana del 25 de febrero de 2026 se dio a conocer que cuatro personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que la Guardia Costera de Cuba disparó a una embarcación de Estados Unidos que ingresó sin autorización a sus aguas territoriales.

Estados Unidos esperará investigación por incidente en Cuba con embarcación, antes de responder

Al ser cuestionado por medios de comunicación, Marco Rubio manifestó que ya se encuentran investigando a fondo el incidente ocurrido en Cuba con una embarcación estadounidense.

Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos (Especial)

De acuerdo con el secretario, señaló que Estados Unidos no actuará con base en especulaciones, sino esperarán a que concluyan sus investigaciones.

Esto en referencia a las autoridades cubanas, de las cuales Rubio señaló no se confiarán y buscarán llegar al fondo de lo que ocurrió con la embarcación.

Una vez que esto suceda, el funcionario señaló que, de acuerdo con lo sucedido, será la respuesta que lleven a cabo las autoridades de Estados Unidos.

“Vamos a encontrar la información y vamos a responder de acuerdo con lo que haya ocurrido. Vamos a determinar con base en nuestra investigación. No vamos a actuar basados en lo que nos diga alguien más”. Marco Rubio

Rubio señaló que con el apoyo de su embajada en La Habana, Cuba, esperan conocer qué fue lo que ocurrió la mañana del 25 de febrero.

De manera preliminar, el Ministerio del Interior de Cuba aseguró que se trató de una lancha rápida procedente de Florida, la cual supuestamente disparó contra personal Guardafronteras en la zona de Cayo Falcones, en Villa Clara.

En respuesta, los agentes cubanos respondieron a la agresión, ocasionando la muerte de cuatro personas.

Marco Rubio manifestó que de momento se desconoce cuál era el motivo por el que la lancha de Estados Unidos se encontraba en dicha zona, además de que pretenden determinar si sus tripulantes portaban armas tal y como asegura la autoridad cubana.