La guerra en Medio Oriente hace que se compare el impacto que ha tenido en los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán.

Pues a través de una foto de 2025 donde aparece el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian en una reunión con los máximos generales de la Guardia Revolucionaria Islámica se señala quiénes han muerto en medio del conflicto.

La foto que revela el impacto de la guerra en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (Especial )

Guardia Revolucionaria Islámica de Irán es casi eliminada, foto muestra el impacto de la guerra

Una foto está dando de qué hablar, pues en ella se puede ver a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que han sido eliminados por el impacto de la guerra liderada por Estados Unidos.

Esto en una comparativa de cómo el impacto de la guerra ha cambiado las cosas en tan solo de un año a otro, de 2025 y 2026, pues de las 11 personalidades de Irán que aparecen, solo dos siguen vivos.

En dicha foto de izquierda a derecha con el presidente de Irán y los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica incluidos se puede identificar a:

Majid Khademi — Jefe de la Organización de Inteligencia del IRGC Mohamad Kazemi — Jefe de inteligencia Amir Ali Hajizadeh — Comandante de la Fuerza Aeroespacial del IRGC (responsable del programa de misiles) Esmail Qaani — Comandante de la Fuerza Quds (operaciones exteriores) Hossein Salami — Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC Masoud Pezeshkian — Presidente de la República Islámica de Irán Abdollah Haji-Sadeghi — Representante del Líder Supremo en el IRGC Mohammad Pakpour — Comandante de las Fuerzas Terrestres del IRGC Alireza Tangsiri — Comandante de la Fuerza Naval del IRGC Gholamreza Soleimani — Jefe de la Organización Basij (fuerzas voluntarias) Abdolreza Abed — Comandante del Cuartel General de Construcción

La foto que revela el impacto de la guerra en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (Especial )

Solo un mando de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sobreviviría tras la guerra

Ante la foto que muestra el impacto de la guerra en la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sólo un miembro sobrevive, siendo el comandante de la Fuerza Quds, Esmail Qaani, además del presidente Pezeshkian.

Sin embargo, no todas las muertes se han confirmado de manera oficial, ya que ante el impacto y los rumores, aún hay información sin verificar.

Pues hasta ahora, en medio de la guerra entre 2025 y 2026, solo de manera oficial se ha confirmado la muerte de 3 mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán: