​​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu no atacar instalaciones de gas en Irán.

Deslindándose Trump del ataque que Israel ejecutó sobre el campo de gas natural South Pars en el golfo pérsico de Irán.

Trump desconocía ataque a instalaciones de gas en Irán, le pide a Netanyahu ya no hacerlo

Desde la Casa Blanca, el presidente Trump dejó en claro que desconocía la acción del ataque a las instalaciones de gas, South Pars en Irán.

“Hablé con él. Le dije: no hagas eso, y no lo hará” expresó Trump ante la pregunta de los medios en la escala de la guerra de Medio Oriente y su plática con Benjamín Netanyahu.

Sin embargo, Trump también expresó que Israel es independiente para llevar a cabo su defensa “somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados”, indicó.

NEW: President Trump says told Netanyahu not to attack Iran gas fields pic.twitter.com/hZbVioz6d1 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 19, 2026

Netanyahu confirmó haber hablado con Trump sobre ataque en instalaciones de gas en Irán

El primer ministro Netanyahu confirmó que el ataque a instalaciones de gas en Irán fue una medida de Israel que trabajó por su cuenta, sin ayuda de los Estados Unidos.

“Diré dos cosas. Primero, Israel actuó solo contra el complejo de gas. Segundo, el presidente Trump nos pidió que suspendiéramos futuros ataques y lo estamos haciendo”. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel,

Momentos de tensión entre las naciones, pues South Pars se trata de la mayor reserva de gas en el mundo, que suministra alrededor de 70% del gas natural nacional de Irán.