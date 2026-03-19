El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán perdió capacidad para producir misiles balísticos y enriquecer uranio tras ofensiva conjunta reciente.

Durante una conferencia, Netanyahu afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel durante 20 días afectaron instalaciones estratégicas, cumpliendo dos de los principales objetivos militares planteados.

Añadió que el tercer objetivo, enfocado en un cambio de régimen en Irán, dependerá de la población iraní, mientras continúan tensiones geopolíticas en la región.

Capacidad reducida de Irán para explotar gas tras ataques a infraestructura energética

Netanyahu confirmó un ataque a un yacimiento de gas en el golfo Pérsico, señalando que no notificaron previamente a Estados Unidos sobre la operación militar.

El primer ministro indicó que el presidente Donald Trump pidió evitar nuevos ataques, por lo que Israel se abstendrá de futuras acciones similares en territorio iraní.

Benjamín Netanyahu (Abir Sultan / AP)

También afirmó que la ofensiva conjunta destruyó completamente la flota naval iraní en el mar Caspio, debilitando significativamente su capacidad militar y de respuesta regional.

En paralelo, ataques atribuidos a Irán afectaron instalaciones energéticas en Qatar, reduciendo exportaciones de gas natural licuado y generando impactos económicos considerables a nivel global.

QatarEnergy reportó una disminución del 17% en capacidad de exportación de gas, equivalente a pérdidas anuales cercanas a 20 mil millones de dólares.

Los daños incluyeron afectaciones en líneas de producción clave y en la planta Pearl GTL, impactando la generación de combustibles y derivados industriales.

Especialistas advierten que las interrupciones energéticas podrían prolongarse hasta cinco años, afectando suministro hacia Europa y Asia en medio de creciente incertidumbre internacional.