Las redadas de ICE en Minneapolis siguen generando polémica luego de la detención de un menor, pues recientemente se reportó la captura de una niña de 2 años de edad.

De acuerdo con la información, se trata de Chloe Renata Tipan Villacis, quien habría sido detenida junto a su padre cuando se encontraban en el sur de Minneapolis.

Polémica por detención de niña de 2 años por ICE en Minneapolis (Redes sociaales)

ICE habría detenido a otro menor en Minneapolis, una niña de 2 años

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) habría detenido a una niña de 2 años de edad mientras viajaba en un vehículo junto a su padre al sur de Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que el padre de la menor, Elvis Joel Tipan-Echeverria, era “un inmigrante ilegal procedente de Ecuador” que ya había sido deportado.

Asimismo, el DHS negó que se tratara de una detención, sino que la madre de la niña de dos años de edad no la quiso acoger , por lo que los agentes tuvieron que llevarla con su padre a un centro de migración.

Según la versión del DHS, durante la detención del Elvis Joel Tipan-Echeverria, alrededor de 120 personas rodearon a los agentes de ICE para evitar la captura e, incluso, lanzaron piedras y basura.

Cabe mencionar que la captura de esta niña de dos años se da luego de que se diera a conocer la fotografía de otro menor de edad siendo, presuntamente, detenido por agentes de ICE en Minneapolis.