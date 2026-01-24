Un agente federal de la Patrulla Fronteriza mató a un hombre durante un operativo en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos,

El Departamento de Seguridad alegó que el hombre se encontraba armado, mientras que el gobernador Tim Walz pidió fin a las operaciones de la Patrulla Fronteriza.

Se ha reportado la muerte de un hombre de 51 años de edad, tras el disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza durante un operativo en Minneapolis, ante las protestas de la ciudad.

Tras los hechos el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el agente de la Patrulla Fronteriza actuó de manera preventiva y en defensa propia, pues el hombre portaba un arma de fuego y cargadores.

Pese a eso, varios medios locales recordaron que en Minnesota, la portación de armas es legal bajo ciertas condiciones, lo que ha reavivado el debate sobre los protocolos de actuación federal de la Patrulla Fronteriza.

Además de que este nuevo hecho vuelve a evidenciar la fractura entre los agentes federales y locales, pues durante los hechos el jefe policial Brian O’Hara rechazó retirar a sus elementos del lugar, ante la solicitud de su retiro por parte de la Patrulla Fronteriza.

Gobernador de Minnesota pide el fin de los operativos de la Patrulla Fronteriza

Luego de que nuevamente un hombre muriera a manos de los operativos de la Patrulla Fronteriza, el gobernador de Minnesota, Tim Walz acusó directamente a la Casa Blanca de escalar la violencia en la ciudad.

Por lo que Tim Walz exigió el retiro inmediato de los agentes federales de la Patrulla Fronteriza del estado “esto no puede seguir ocurriendo”.

“Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!”. Tim Walz