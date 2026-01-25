Se da un nuevo capítulo en la crisis en Estados Unidos, luego de las declaraciones de Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, quien advirtió que bloquearían fondos debido a incidentes de ICE en Minnesota.

Motivado principalmente por la muerte de un hombre durante uno de los operativos anti inmigrantes de ICE en Minneapolis, Minnesota.

Senado bloqueará fondos al Departamento de Seguridad Nacional por crisis de ICE en Minnesota

Chuck Schumer señaló la intención del Senado de dejar sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional debido a la crisis en Estados Unidos por todas las redadas de ICE en Minnesota, las cuales han provocado muertes de ciudadanos.

El senador señaló que lo ocurrido con ICE en Minnesota, donde agentes dispararon y mataron a Alex Pretti, enfermero de 37 años, es “espantoso e inaceptable” y demuestra la crisis en Estados Unidos.

Por lo que se decidió que los demócratas no apoyarán el nuevo paquete económico del gobierno de Estados Unidos, a menos que se reduzca el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional.

Específicamente para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que es considerado abusivo y que debe de ser frenado de alguna forma posible.

Ante crisis en Estados Unidos los demócratas no darán los votos para el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional

La iniciativa demócrata de no dar votos al paquete económico ante la crisis en Estados Unidos, no es solo de Chuck Schumer, prácticamente toda la facción del Senado está en contra de ICE y lo sucedido en Minnesota.

La senadora Elizabeth Warren, también de la facción demócrata, señaló que tampoco votará a favor del paquete económico que le da fondos al Departamento de Seguridad Nacional por la crisis en Estados Unidos.

Además, demandó que se suspendan las redadas tras los incidentes de ICE en Minnesota, recordando que apenas a inicios de enero de 2026, Minneapolis también vio la muerte de Renee Good a manos de agentes migratorios.

Si los demócratas cumplen su palabra, se podría dar un nuevo cierre al gobierno de Estados Unidos el próximo 31 de enero de 2026 , siendo el segundo en la actual administración de Donald Trump.