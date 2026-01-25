El nombre de Alex Jeffrey Pretti ha sido motivo de indignación a nivel nacional e internacional, luego de que el enfermero estadounidense fuese asesinado a manos del ICE durante un operativo en Minneapolis, Minnesota.

El hecho tuvo lugar el 24 de enero de 2026 durante una protesta contra las redadas y operaciones migratorias del ICE, a la cual había asistido en apoyo Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha dicho que el agente del ICE asesinó a Alex Jeffrey Pretti en defensa propia, imágenes revelan que los elementos lo rociaron con gas pimienta, derribaron y le dispararon 10 veces hasta matarlo.

Alex Pretti (Especial)

¿Quién fue Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti fue un ciudadano estadounidense residente del sur de Minneapolis, que ganó atención internacional luego de ser abatido a tiros por agentes del ICE el 24 de enero de 2026.

De acuerdo con sus padres, el hombre era un amante de la naturaleza que disfrutaba de largos paseos por el bosque con su perro Joule, quien también falleció recientemente.

Se sabe que Alex Jeffrey Pretti era un férreo defensor de los migrantes y de las causas sociales, ya que incluso participó en las protestas tras el asesinato de Renee Good, también a manos del ICE.

Según funcionarios locales, el hombre era propietario legal de un arma y tenía permiso para portarla, además de que no tenía antecedentes penales graves, solo multas de tránsito. ​

¿Cuántos años tenía Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti nació en marzo de 1988, por lo que el hombre tenía 37 años al momento de ser asesinado el 24 de enero de 2026 a manos del ICE.

¿Alex Jeffrey Pretti tenía esposa?

Alex Jeffrey Pretti había estado casado en el pasado, pero se divorció hace más de dos años de su exesposa llamada Rachel N.

Alex Pretti (Especial)

¿Alex Jeffrey Pretti tenía hijos?

A pesar de haber estado casado, Alex Jeffrey Pretti no tenía hijos.

¿Qué estudió Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti estudió en la Universidad de Minnesota, de la cual se graduó en 2011 con una licenciatura en biología, sociedad y el medio ambiente.

También contaba con estudios de enfermería en la misma universidad, obteniendo su licencia como enfermero registrado en 2021.

¿En qué trabajó Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti trabajó como enfermero de cuidados intensivos en el sistema de salud de Asuntos de Veteranos en Minneapolis, en Estados Unidos.

Según reportes, Alex Jeffrey Pretti era enfermero registrado, con licencia profesional vigente en Minnesota desde 2021.

Se especializaba en la atención de pacientes críticos, incluyendo veteranos graves en el hospital donde laboraba.

Alex Pretti (Especial)

Alex Jeffrey Pretti fue asesinado por el ICE; Trump y agentes alegaron “defensa propia”

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos afirmó que Alex Jeffrey Pretti se acercó a los agentes del ICE, armado con una pistola, en medio de las protestas en Minneapolis, Minnesota.

Bajo ese argumento, el elemento responsable de dispararle a Alex Jeffrey Pretti dijo que accionó su arma en defensa propia, sin especificar si el arma estaba en su mano o simplemente la llevaba consigo.

La versión del ICE también fue defendida por Donald Trump bajo el argumento de que ​Alex Jeffrey Pretti estaba armado.

No obstante, el enfermo sí tenía permiso para portarla en la calle, acorde a las leyes de Minnesota.