El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) negó haber detenido a un niño en Minnesota luego de que la fotografía del menor se hiciera viral en redes y medios de comunicación.

Pese a estas declaraciones de la agencia, el Distrito Escolar de Columbia Heights asegura que ICE utilizó al niño, de tan solo 5 años de edad, como “cebo” para poder detener a su padre.

Escuela confronta versión ICE sobre detención de un niño en Minnesota; lo habrían utilizado como “cebo”

Tras divulgarse que ICE detuvo a un niño de 5 años, la agencia desmintió esta acción y dijo que se trataba de difamaciones, pues los elementos no arrestaron al menor en Minnesota, sino que lo salvaron.

Marcos Charles, director ejecutivo de ICE, dijo que el padre, originario de Ecuador, huyó cuando vio a los agentes de migración, dejando al niño “abandonado en el frío helado”.

De acuerdo con la información, los agentes de ICE se llevaron al menor para garantizar su seguridad e, incluso, lo trasladaron a un autoservicio para que el niño pudiera comer algo.

WATCH: ICE EAD Marcos Charles exposes the activists' lies and media smears surrounding the case of the 5-year-old boy.



ICE encountered the boy's father, a criminal illegal alien from Ecuador, who fled from our officers and left his young son behind in the freezing cold,… pic.twitter.com/SLyuFf9rVA — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 23, 2026

Sin embargo, el Distrito Escolar de Columbia Heights reiteró su versión de que ICE habría utilizado al niño, identificado como Liam Ramos, como un “cebo” para poder arrestar a su padre.

Las autoridades escolares afirmaron que los agentes de ICE utilizaron al niño para tocar la puerta y así identificar si habría alguien más en la casa; la agencia ha negado esta versión y la ha tachado como “una difamación horrible”.

Cabe mencionar que los abogados de los Ramos señalan que Liam Ramos y su familia ingresaron a Estados Unidos en 2024 luego de pedir asilo y hasta entonces habían cumplido casa paso su proceso migratorio.