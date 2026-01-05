El Gobierno de Suiza congela activos vinculados a Nicolás Maduro y advierte qué hará si son ilícitos.

Después de la sustracción de Nicolás Maduro por parte de la administración de Donald Trump de Venezuela, ahora tendrá su primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos.

Por estas acciones es que el Gobierno suizo tomó sus medidas y decidió congelar los activos suizos vinculados al ex presidente de Venezuela.

Gobierno de Suiza avisa que congelará todos los activos vinculados a Nicolás Maduro; esto hará si son ilícitos

Desde este 5 de enero, Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió congelar con efecto inmediato todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él posean en dicho país.

Así lo informó el Gobierno suizo a través de un comunicado, donde da detalles de esta determinación que se basa en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero.

Asegura que con estas acciones buscan prevenir la fuga de activos.

En tanto que afirman que la congelación de activos no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano.

Agrega además que esta congelación de activos es emitida en conformidad con la FIAA, se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela en virtud de la Ley de Embargo, vigentes desde 2018, que también incluyen la congelación de activos.

Sostiene además que tras la caída de Maduro del poder, ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente.

La congelación de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca.

Afirma además que si se revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano.

Esta congelación de activos inicia a partir de este lunes 5 de enero y se mantendrá vigente durante cuatro años hasta nuevo aviso.

Suiza pide a ciudadanos no viajar a Venezuela

Por esta caída de Maduro, también el Gobierno de Suiza lanzó una alerta en la que pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela.

Porque no está claro si se podrá garantizar la seguridad en Venezuela, advierten que la situación en este país latinoamericano es “muy tensa y su evolución es incierta”.

Además el Gobierno suizo explicó que se declaró en Venezuela el estado de “conflicto interno o externo”, por lo que se permite al Estado controlar los servicios públicos y las instalaciones estratégicas, así como a cerrar las fronteras y el espacio aéreo.

Ante el cierre del espacio aéreo no se pueden garantizar las conexiones aéreas y los aeropuertos podrían estar cerrados temporalmente.

Adicionalmente de que podría haber escasez de suministros, por lo que productos de uso diario y medicamentos no podrían estar disponibles por un tiempo prolongado.

Así como las conexiones de internet o teléfono podrían fallar.

También podrían existir manifestaciones con enfrentamientos violentos, alerta el Gobierno de Suiza.

Alerta también que viajeros extranjeros corren el riesgo de ser arrestados, interrogados y detenidos. Por lo que no se puede garantizar la asistencia consular en caso de detención.

En caso de los ciudadanos suizos que están dentro de Venezuela piden que se mantengan atentos a la información, eviten manifestaciones y seguir instrucciones de las autoridades locales.