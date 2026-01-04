El periódico estadounidense The New York Times dedicó una columna de opinión contra Donald Trump por Venezuela.

El pasado sábado 3 de enero, la administración de Donald Trump incursionó sin el permiso del Congreso de su país para sustraer de manera ilegal y bajo la fuerza militar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para llevarlo ante una Corte de Nueva York, acusándolo de delitos relacionados al narcotráfico.

Esta acción provocó diferentes reacciones dentro y fuera de Estados Unidos, tal y como lo refleja un artículo de opinión en su edición en español del periódico The New York Times.

The New York Times critica a Donald Trump por ataque a Venezuela

El artículo de opinión de The New York Times, escrito en español, muestra una posición en contra Trump por Venezuela.

Por lo que llama a esta intervención militar como algo “ilegal e imprudente”, a su vez que recuerda las veces que Estados Unidos ha tratado de “liberar” otros países como Afganistán, Libia, Irak.

Fotos del operativo Resolución Absoluta (The White House)

El periódico The New York Times reconoce al periodo de Nicolás Maduro como un gobierno opresor en Venezuela, pero recuerda a Donald Trump y a la actual administración de Estados Unidos que “intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas”.

A su vez, hace un recuento del intento de la intervención de Estados Unidos en otros países de Latinoamérica como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, a los que ha tratado de desestabilizar.

Incluso, revela el motivo real de Donald Trump para atacar Venezuela que se centra en “reivindicar el derecho a dominar Latinoamérica”, así como volver a aplicar la Doctrina Monroe “para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”.

Estas acciones están basadas en un documento llamado “Corolario Trump”, en el que el Gobierno de Trump prometió volver a desplegar sus fuerzas en toda la región y el mundo para combatir por alta mar a narcotraficantes.

Asimismo, asegura que Donald Trump no solicitó la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para atacar Venezuela porque no hubiera tenido ese respaldo, y recuerda cuando otros presidentes del mismo país optaron por la intervención y causaron daños a otras naciones.

Finalmente, The New York Times deja en claro en su artículo de opinión que temen que el aventurismo de Donald Trump deje más daño a los venezolanos .