Suiza informó que congeló 687 millones de francos suizos, equivalentes a 880 millones de dólares, ligados a Nicolás Maduro tras su detención reciente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza comunicó la cifra a AFP y detalló que la orden rige desde el 5 de enero.

La medida incluye a Cilia Flores, allegados y exministros, dentro de un bloqueo preventivo para evitar fuga de capitales y cooperación judicial.

Bloqueo de 880 millones en Suiza tras detención de Nicolás Maduro y sanciones vigentes

Según autoridades, ningún integrante del gobierno actual figura en la lista, centrada en personas vinculadas al entorno cercano del exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Intermediarios financieros reportaron a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales los 687 millones relacionados con la orden vigente desde enero.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

El ministerio precisó que cerca de dos tercios ya estaban inmovilizados por sanciones adoptadas en 2018 al alinearse con la Unión Europea previamente.

Aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados específicamente bajo el reglamento activado el 5 de enero tras su entrada en vigor oficial.

El bloqueo permite cooperación judicial entre Venezuela y Suiza, facilitando solicitudes de asistencia en investigaciones penales sobre presunto origen ilícito de los fondos.

No obstante, corresponde a autoridades competentes iniciar procesos y demostrar ante tribunales la procedencia ilegal de los activos retenidos en territorio suizo.

La congelación se ajusta al marco sancionatorio vigente desde 2018 y refuerza la cooperación bilateral en materia anticorrupción y transparencia financiera internacional sostenida.