Revelan que en los primeros años del gobierno de Nicolás Maduro se envió oro venezolano a Suiza con un valor aproximado de más de 93 millones de pesos.

Probablemente el oro venezolano fue trasladado a Suiza para su procesamiento, certificación y transporte posterior. Rhona O’Connell, analista de mercados en StoneX

De acuerdo con información recabada de aduanas el envió de oro se detuvo entre 2017 y 2025, al parecer debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea.

Se dio a conocer el envío de oro venezolano a Suiza durante los primeros años del gobierno de Maduro

La agencia de noticias Reuters reportó que desde el 2023 el gobierno de Nicolás Maduro envió oro a suiza por un valor cercano a 93,531,100 pesos mexicanos (5,200 millones de dólares).

De acuerdo con datos de aduanas revisados por la agencia, Venezuela envió 113 toneladas métricas de oro a Suiza desde el 2023, cuando Maduro asumió su cargo, hasta el 2016.

La emisora suiza SRF señaló que el oro procedía del banco central de Venezuela, en una época en la que el gobierno vendía sus reservas para apuntalar su economía y obtener divisas ante las sanciones estadounidenses.

SRF informó que no es raro de que Venezuela haya enviado oro a Suiza y es que este país es uno de los principales centros mundiales de refinación, albergando cinco grandes refinerías de petróleo.

Por lo que probablemente el oro venezolano fue trasladado a Suiza para su procesamiento, certificación y transporte posterior.

Rhona O’Connell, analista de mercados en StoneX, destacó que de 2012 a 2013 hubo ventas forzadas significativas por parte del banco central de Venezuela.

Gran parte de esto habría llegado a Suiza y posteriormente podría haber permanecido con contrapartes en el sector financiero o vendido como pequeñas barras en cualquier parte del mundo.

¿Por qué Venezuela dejó de mandar oro a Suiza?

Según los datos compartidos, entre 2017 y 2025 no hubo exportación de oro de Venezuela a Suiza.

Esto pudo deberse a las sanciones impuestas por la Unión Europea a varios individuos venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos o de socavar la democracia. Suiza adoptó las sanciones de la UE a principios de 2018.

Sin embargo, las sanciones no incluían un embargo general suizo sobre las importaciones de oro procedente de Venezuela.

Esta información se da a conocer luego de que Suiza ordenó la congelación de los activos mantenidos en el país por Nicolás Maduro y 36 asociados.

Sin embargo, Suiza no proporcionó más información sobre el posible valor o precedencia de dichos fondos. Por el momento se desconoce si existe alguna relación entre estos activos y el oro venezolano transferido.