La Organización de la Naciones Unidas (ONU) afirma que solo Venezuela puede decidir sobre su futuro, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

El pasado 3 de enero, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela fue sustraído por fuerzas militares que lo sacaron de su residencia para llevarlo ante un Corte de Nueva York acusado de delitos relacionados con narcoterrorismo.

Ahora distintos países han mostrado su preocupación por este escenario internacional, así como las respuestas del Gobierno de Donald Trump sobre la situación de Venezuela.

ONU pide respeto a los derechos humanos de Venezuela y por las decisiones sobre su futuro político

A través de un posicionamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos durante el fin de semana, donde sustrajeron a Nicolás Maduro.

Aseguraron que con esta operación militar de Estados Unidos a Venezuela se socavó principio fundamental del derecho internacional, de que ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.

Incluso señaló que “Estados Unidos ha justificado su intervención alegando el historial de violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano”.

Pero recuerda que la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no debe lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional.

Es por ello que la ONU defendió que el pueblo de Venezuela merece un proceso de rendición de cuentas justo y centrado en las víctimas.

Además de que solo el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a la libre determinación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos.

En consecuencia el Alto Comisionado de la ONU exhorta a las autoridades estadounidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos.