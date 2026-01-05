António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), externó su preocupación por Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El político y empresario, de 76 años de edad, ante el Consejo de Seguridad calificó como grave la acción militar que Estados Unidos llevó a cabo el pasado 3 de enero en la República Bolivariana de Venezuela.

Día en que las fuerzas estadounidenses estaban activas en Caracas y en los estados norteños de Miranda, Aragua y La Guaira.

De esta operación resultaron un sinnúmero de víctimas y el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de 63 años de edad, fue detenido.

Antes esto, el gobierno venezolano calificó la acción ordenada por Donald Trump, de 79 años de edad, como una agresión militar y una flagrante violación de la Carta de la ONU, que constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacional y regional.

Por su parte, António Guterres envió un comunicado en el reconoce la situación humanitaria en Venezuela y la falta de claridad democrática que se dio en la elección de 2024.

“La situación en Venezuela ha sido motivo de preocupación regional e internacional durante muchos años. La atención sobre el país sólo aumentó después de las disputadas elecciones presidenciales de julio de 2024” Antonio Guterres. Secretario General de la ONU

No obstante, señala que el derecho internacional fue violado en la operación estadounidense, por lo que instó a los involucrados a dialogar para evitar una conflagración.

Preocupación en la ONU por Venezuela y su efecto en la región

De acuerdo con Antonio Guterres, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela creció a mediados de agosto de 2025.

Desde entonces ha insistido en el respeto al derecho internacional, pero sobre todo a las bases para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que se incluyen en la Carta de las Naciones Unidas.

La cual consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Esto a fin de garantizar la paz y seguridad bajo el compromiso cumplido de todos los Estados Miembros.

Tras la acción militar del 3 de enero, el Secretario General de la ONU se dice preocupado por la forma en que se conducen las relaciones entre y dentro de los Estados.

Así como por Venezuela, país que “ha vivido décadas de inestabilidad interna y agitación social y económica, donde la democracia se ha visto socavada y millones de sus habitantes han huido del país”.

Situación critica que podría empeorar sin la existencia de un diálogo inclusivo y democrático entre venezolanos, en el que participen todos los sectores de la sociedad, para determinar su futuro con pleno respeto de los derechos humanos.

Por lo que insta a los vecinos del país y a la comunidad internacional a actuar con espíritu de solidaridad y apego a los principios, leyes y normas establecidos que garanticen y promuevan la coexistencia pacífica.