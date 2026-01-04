Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el Papa León XIV se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro, aludiendo a que la paz prevalezca sobre la guerra.

El Papa León XIV llamó el 4 de enero a que el pueblo de Venezuela esté bien por sobre cualquier otra situación que lleve a la violencia.

Papa León XIV se pronuncia sobre detención de Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela

Durante un acto público dado el 4 de enero, un día después de la detención de Nicolás Maduro por Donald Trump, el Papa León XIV se pronunció pidiendo paz para el pueblo de Venezuela.

Desde el Vaticano y frente a banderas de Venezuela, el Papa León XIV dijo estar enterado de la situación que vive el país tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Ante ello, argumentó que la paz debe estar en el pueblo venezolano por encima de cualquier hecho que pueda llevar a la violencia.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración e inducir a superar la violencia (...) trabajando para construir un futuro sereno”. León XVI, papa.

Asimismo, llamó a los “caminos de justicia y paz”, pero siempre garantizando el bien para el pueblo.

Por otra parte, el Papa León XIV argumentó que se debe seguir la Constitución que rige al país además del llamado a “respetar los derechos humanos” poniendo mayor énfasis “en los más pobres”.

🔴⚡️ ÚLTIMA HORA | El Papa León XIV rechaza la decisión de Trump de secuestrar a Maduro



El Papa León XIV aboga por el respeto a la soberanía y el estado de derecho garantizado en la Constitución de Venezuela.



Así lo dijo este 4 de enero. pic.twitter.com/5HeXhFJuOk — ECSaharaui (@ECSaharaui__) January 4, 2026

El Papa León XIV pide rezar por Venezuela a tres figuras representativas

El Papa León XIV pidió paz por el pueblo venezolano y llamó a la oración por la paz dedicada a tres figuras representativas en Venezuela: