México firmó un comunicado internacional en el que se condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela.
En un comunicado firmado por Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México, se definen las posiciones conjuntas ante la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la intervención militar de Estados Unidos en dicho país.
En el documento dan a conocer su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares” de Estados Unidos a Venezuela.
