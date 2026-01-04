México firmó un comunicado internacional en el que se condena el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En un comunicado firmado por Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, España y México, se definen las posiciones conjuntas ante la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la intervención militar de Estados Unidos en dicho país.

En el documento dan a conocer su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares” de Estados Unidos a Venezuela.

Comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela: https://t.co/P9xbHI1lpG pic.twitter.com/AXq50WAMEK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2026

Nota en desarrollo, en breve más información...