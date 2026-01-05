A través de un comunicado oficial del gobierno de Argentina, el fiscal Carlos Stornelli pidió formalmente la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

“Que ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre quien, por otro lado, pesa un llamado de V.S. a prestar declaración indagatoria, con orden de detención vigente, todo ello en virtud de la manda de la Excma Cámara de Apelaciones del Fuero.” Carlos Stonelli, fiscal de Argentina

Fiscal de Argentina quiere juzgar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, las reacciones internacionales no se han hecho esperar; ahora Argentina pide su extradición.

Y es que en un comunicado oficial, el fiscal Carlos Stonelli pidió la extradición de Nicolás Maduro de Estados Unidos para juzgarlo en Argentina por crímenes de lesa humanidad.

Por lo que ahora todo dependerá de la decisión del juez que lleva el caso de Nicolás Maduro; cabe mencionar que existe una orden de captura en su contra dictada por la Cámara Federal de Argentina en 2024 por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La presentación fue realizada en el expediente CFP N° 2001/2023, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos en Argentina.

Esta petición se suma a la presentada por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación de Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD).