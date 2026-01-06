El representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, hizo un llamado para que se eviten nuevas agresiones en contra de Venezuela.

“México reitera su llamado urgente a respetar el derecho internacional, a cesar y a no repetir actos de agresión contra el pueblo de Venezuela” Alejandro Encinas

Al reiterar la postura del gobierno de México en torno al conflicto en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, Alejandro Encinas pidió que no se cometan más agresiones.

Así lo solicitó al participar en el Consejo Permanente de la OEA, durante el cual calificó como “lamentables” las acciones militares que Estados Unidos ejerció durante la madrugada del 3 de enero.

En ese sentido, hizo un llamado para que se inicie un proceso de análisis y reflexión por medio del que se pueda alcanzar un estado de protección para la democracia, la paz y la estabilidad regional.

"Estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada a derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad en la región" Alejandro Encinas

Asimismo, resaltó que para México el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, es fundamental para la política exterior y consideró, de regir la relación de todas las naciones.

Por ello, advirtió que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos “no son negociables”, sino que se tratan de principios jurídicos que insistió, tienen que ser respetados sin excepción alguna.

Alejandro Encinas acusa que intervención en Venezuela violó el derecho internacional

En su pronunciamiento sobre el conflicto en Venezuela, el representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, reiteró que los actos de Estados Unidos violaron el derecho internacional.

Sobre ese punto, Alejandro Encinas señaló que las acciones militares desplegadas en Caracas para detener a Nicolás Maduro, vulneraron 2 principios internacionales:

Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unida

Artículo 19 de la Carta Carta de la OEA

De la misma forma, dijo que con los hechos, se incurrió en una violación a los principios y propósitos esenciales contenidos en los tratados internacionales que rigen tanto a la ONU como a la OEA.

Por lo anterior, sentenció que los actos no se justifican bajo el principio de legítima defensa, pues el derecho internacional contempla normas de conducta entre los Estados, que anteponen la soberanía.