Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se lanzó contra los manifestantes que pedían la libertad de Nicolás Maduro afuera de la corte de Brooklyn durante su comparecencia del 5 de enero, a quienes llamó “los más feos que he visto en la vida”.

“¿De dónde salió esta gente? Ademas, son los más feos que he visto en la vida, con esos sombreros… estaban todos pagados, no sabían de qué hablaban cuando los periodistas les preguntaban…” Donald Trump

Así lo dijo Donald Trump durante su discurso ante congresistas republicanos a un día de los enfrentamientos entre simpatizantes y adversarios del ex presidente Nicolás Maduro en Nueva York.

Donald Trump asegura que manifestantes pro Maduro fueron pagados

Donald Trump dijo que fueron personas pagadas porque no sabían a lo que iban cuando eran cuestionados por periodistas.

También dijo que estaban pagados porque llevaban carteles perfectos para pedir “libertad a Maduro”.

De la misma manera, el presidente de Estados Unidos dijo que los venezolanos “y todo el mundo” están felices por la detención de Maduro excepto en Nueva York.

Trump dijo que Nicolás Maduro tenía un centro de tortura en Caracas y que es responsable de muchas muertes.

PAN señala a Morena por protestas a favor de Maduro en la Embajada de Estados Unidos

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la CDMX, Raúl Torres Guerrero, dijo que Morena está detrás de las protestas del fin de semana ante la Embajada de Estados Unidos en México a fin de pedir la liberación de Nicolás Maduro.

Dijo que son grupos de choque de Morena, algunos convocados para partir de las instalaciones de Canal Once, la televisora del Estado.